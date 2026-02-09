Am Heimweg: Mädchen (10) von Hund attackiert und schwer verletzt
In Greater Manchester haben sich tragische Szene abgespielt, als ein zehnjähriges Mädchen von einem Pitbull angegriffen wurde. Das Kind war auf dem Weg nach Hause von der Schule und liegt laut Angaben der Polizei schwer verletzt im Krankenhaus.
Mädchen ins Krankenhaus eingeliefert
Laut BBC wurde Mina Bestun am 4. Februar von einem American Bully attackiert. Diese Hunderasse zählt seit 2024 zur Kategorie der Kampfhunde. Die Zehnjährige erlitt schwere Bisswunden an den Armen: "Ich war gerade auf dem Heimweg, als mich zwei Häuser weiter eine Bulldogge, ein großer Hund, gebissen hat", erklärte Bestun gegenüber The Bolton News.
Sie befindet sich weiterhin im Krankenhaus mit Verletzungen, die vermutlich lebensverändernd sein werden. Auch von einer Operation war laut Medizinern die Rede.
Hundebesitzer verhaftet
Ein 28-jähriger Mann und eine 52-jährige Frau wurden unter dem Verdacht festgenommen, einen "gefährlich außer Kontrolle geratenen Hund" zu besitzen. Der Hund soll insgesamt 13 Zahnabdrücke im Arm des Mädchens nach der Attacke hinterlassen haben. "Ich möchte nur sagen, dass Sie sich gut um Ihren Hund kümmern und ihn im Haus behalten sollen", appellierte die Zehnjährige an Hundehalter.
