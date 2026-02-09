In Greater Manchester haben sich tragische Szene abgespielt, als ein zehnjähriges Mädchen von einem Pitbull angegriffen wurde. Das Kind war auf dem Weg nach Hause von der Schule und liegt laut Angaben der Polizei schwer verletzt im Krankenhaus.

Mädchen ins Krankenhaus eingeliefert

Laut BBC wurde Mina Bestun am 4. Februar von einem American Bully attackiert. Diese Hunderasse zählt seit 2024 zur Kategorie der Kampfhunde. Die Zehnjährige erlitt schwere Bisswunden an den Armen: "Ich war gerade auf dem Heimweg, als mich zwei Häuser weiter eine Bulldogge, ein großer Hund, gebissen hat", erklärte Bestun gegenüber The Bolton News.

Sie befindet sich weiterhin im Krankenhaus mit Verletzungen, die vermutlich lebensverändernd sein werden. Auch von einer Operation war laut Medizinern die Rede.