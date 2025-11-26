Eine Familie in der US-amerikanischen Stadt Tyler trauert um Madison Riley Hull, die von drei Pitbull-Hunden attackiert und getötet wurde. Laut Tyler Morning Telegraph passte die junge Frau am 21. November 2025 auf die Tiere auf, bevor sich der tödliche Angriff ereignet hatte.

Hull befand sich mit den Tieren im Garten eines Hauses am Northwood Drive, bevor sie von den Hunden getötet wurde. Die Polizei beschrieb die Attacke als "brutal", Hull verstarb noch am Tatort an ihren Verletzungen. Ein Polizist, der helfen wollte, wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Einer der Hunde wurde noch vor Ort erschossen. Ob Hull den Tierbesitzer oder die Pitbulls zuvor kannte, ist unklar. Der Verbleib der anderen zwei Vierbeiner soll vor Gericht geklärt werden.

Studentin starb kurz vor Uni-Abschluss

Jennifer Hubbell, die Mutter der Verstorbenen, richtete ein GoFundMe-Spendenkonto für die 23-Jährige ein. Bisher wurden mehr als 14.985 US-Dollar (circa 12.919 Euro) gesammelt. "Ich bin zutiefst erschüttert, so wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Meine wunderschöne, lebensfrohe und liebevolle Tochter Madi wurde bei einem plötzlichen und brutalen Hundeangriff getötet. Sie war Liebe, Licht, Güte und Lachen zugleich, und sie war auf eine wunderschöne Weise stark", schreibt Hubbell.

In nur sechs Monaten hätte Hull ihrem Bachelor-Abschluss an der University of Texas feiern sollen. Sie hatte ihre Berufung als Lehrerin gefunden und liebte es, mit kleinen Kindern zusammenzuarbeiten.