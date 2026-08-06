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Während sie auf ihrer Veranda saß: Frau (61) von Baum erschlagen
Eine Frau in Massachusetts entspannte sich auf ihrer Veranda, als plötzlich ein riesiger Baum auf das Haus der 61-Jährigen fiel.
Der Unfall ereignete sich am 3. August in Plymouth. Gegen 13.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Haus einer US-Amerikanerin gerufen, die von einem Baum erschlagen wurde.
Baum fiel durch Windböe um
Wie aus einer Pressemitteilung der örtlichen Feuerwehr hervorgeht, war die 61-Jährige unter dem großen Baum eingeklemmt. Die Einsatzkräfte und Nachbarn wollten dem Opfer helfen und setzten lebensrettende Maßnahmen ein.
Die Frau wurde mit „schweren, lebensbedrohlichen Verletzungen“ in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Später wurde sie dort für tot erklärt.
Die vorläufigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Baum durch eine starke Windböe zum Umstürzen gebracht wurde und so auf das Haus und die Frau fiel. Der Vorfall wird derzeit von der Polizei untersucht.
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