Der Unfall ereignete sich am 3. August in Plymouth . Gegen 13.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Haus einer US-Amerikanerin gerufen, die von einem Baum erschlagen wurde.

Baum fiel durch Windböe um

Wie aus einer Pressemitteilung der örtlichen Feuerwehr hervorgeht, war die 61-Jährige unter dem großen Baum eingeklemmt. Die Einsatzkräfte und Nachbarn wollten dem Opfer helfen und setzten lebensrettende Maßnahmen ein.

Die Frau wurde mit „schweren, lebensbedrohlichen Verletzungen“ in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Später wurde sie dort für tot erklärt.