Amy Tatlock hatte erst vor einigen Monaten ihre Chemotherapie beendet und ihre Krebserkrankung besiegt. Doch anstatt ihren krankheitsfreien Alltag zu genießen, wurde die US-Amerikanerin auf tragische Weise aus dem Leben gerissen. Bei einem starken Unwetter wurde die Frau von einem herabfallenden Ast getötet.

Familie trauert um „hingebungsvolle“ Mutter Der Unfall ereignete sich am 16. Juli, als in Corinth (Mississippi) ein starker Sturm aufzog. Tatlock war gerade mit ihrem Auto unterwegs, als ein Baum von einem Blitz getroffen wurde und sich dabei ein großer Ast löste. Genau dieser Ast fiel auf das Auto der US-Amerikanerin und tötete sie dabei. Ihre Familie kann den Verlust der „hingebungsvollen“ Mutter kaum verkraften: „Ihr Verlust wird eine große Lücke in der Gemeinschaft hinterlassen“, sagte ihr Sohn Christian Tatlock gegenüber WABI.

„Ich fühle mich sehr betäubt. Wir schauen uns im Haus um und haben das Gefühl, dass sie gleich hereinkommen wird, aber wir wissen, dass sie es nicht tun wird“, sagte ihr Ehemann Andrew Tatlock. Ihr Sohn kann kaum verstehen, warum seine Mutter auf diese Weise sterben musste: „Sie hat Krebs bekämpft und ihn letztes Jahr im Oktober besiegt, und nur etwas so Verrücktes und Unerklärliches wie das konnte sie aus dem Leben reißen – wirklich“, sagte er. „Sie hätte niemals kampflos aufgegeben. Diese Frau – sie war die stärkste Frau, die ich kannte.“