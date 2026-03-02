Ein Baumpfleger aus Georgia (USA) wurde während der Arbeit so schwer von einem Ast verletzt, dass er aufgrund seiner Querschnittslähmung jetzt im Rollstuhl sitzen muss.

Mann von Schultern abwärts gelähmt Der junge Vater, Evan Parker, arbeitete am 20. Februar an einem Baum in Lawrenceville, als der Unfall geschah. Ein großer Ast löste sich und fiel dem Arbeiter auf den Kopf. Er wurde zwar von einem Helm geschützt, zog sich dabei aber dennoch Verletzungen am Nacken und der Wirbelsäule zu. Wie Atlanta News First berichtet, wurde der Mann aus Georgia in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zurzeit behandelt wird.

"Das Klettern auf Bäume war genau das, was er wollte. Er war der typische Baumpfleger, der seinen Job liebte (...)" sagte Parkers Cousine, Kasey Jackson. "Und ich glaube, er liebte es wirklich, und zumindest tat er etwas, das er liebte, genau als der Unfall passierte." Der Schlag durch den Ast war so schwer, dass Parker seitdem von den Schultern abwärts gelähmt ist. Der 21-Jährige hat einen kleinen Sohn, der im Juni seinen zweiten Geburtstag feiert.

Arbeitnehmer spendet an Parkers Familie Parkers Vorgesetzter, Dakota Roberts, erklärte gegenüber dem Medium, dass er immer noch von dem Unfall tief betroffen ist. Roberts erklärte, dass ihn die Situation seines Mitarbeiters und Freundes so erschreckt hat, dass er seine Karriere nochmal überdenken wolle. "Es sind die kleinen Dinge, die darüber entscheiden können, ob man jeden Tag wieder nach Hause kommt", sagte Roberts. "Und ehrlich gesagt, bringt mich das dazu, die Baumpflege aufzugeben. Ich würde am liebsten damit aufhören, aber ich habe momentan keine andere Idee für meine berufliche Zukunft."