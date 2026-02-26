82-jähriger Mann wird von Bagger erdrückt – tot

Ein 82-Jähriger ist in München von einem Bagger in einem Schrottauto erdrückt worden und gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann auf dem Gelände einer Firma im Stadtteil Obersendling unbemerkt in einen zur Verschrottung vorgesehenen Wagen begeben. Warum er am Mittwoch in dem Auto saß, blieb zunächst unklar.