Bei einer Lawine am Berg Monte Cornaccia in der norditalienischen Berggegend Valtellina sind am Donnerstag zwei Personen ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um einen Mann und eine Frau deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren, teilten die Rettungseinheiten mit.

An dem Rettungseinsatz waren die Hubschrauber der Luftrettung aus Sondrio und Bergamo beteiligt.