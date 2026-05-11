Cheryl Lanier wurde zuletzt Anfang des Jahres 1973 in San Francisco gesehen und verschwand anschließend spurlos. Mehr als 50 Jahre galt sie als vermisst, nun konnte das San Francisco Police Department (SFPD) den jahrzehntealten Cold Case aufklären.

Polizei erhielt Hinweis Wie die Polizei in einer Pressemitteilung vom 7. Mai bekanntgab, erhielten die Behörden im Juli 2025 einen Hinweis aus Houston im US-Bundesstaat Texas zu einer Toten namens "Jane Doe", die bereits 1976 verstorben war: Es könne sich dabei möglicherweise um Cheryl Lanier handeln. Daraufhin nahm das SFPD Kontakt zu mehreren Behörden auf, darunter die Polizei von Houston, und begann die Zusammenarbeit mit dem forensischen Dienst des Justizministeriums. DNA-Analysen bestätigten schließlich den Verdacht der Ermittler: Die sterblichen Überreste gehörten tatsächlich zu der Afroamerikanerin Cheryl Lanier (27).

Frau soll aus fahrendem Sattelschlepper gesprungen sein Medienberichten zufolge soll Lanier auf einer Autobahn aus einem fahrenden Sattelschlepper gesprungen sein. Wie The New York Post berichtet, gab der Fahrer des Lkw an, eine Frau am Straßenrand bemerkt zu haben, nachdem er wegen eines möglichen platten Reifens angehalten hatte. Die Frau habe um eine Mitfahrgelegenheit gebeten. Nachdem er dies abgelehnt habe, sei sie dennoch in das Fahrzeug gestiegen und habe verlangt, sie ans Steuer zu lassen. Als er sich weigerte, sprang die Frau laut eigener Aussage aus dem fahrenden Sattelschlepper und wurde anschließend von der Polizei in ein Krankenhaus in Houston gebracht, wo sie zwei Tage später ihren schweren Verletzungen erlag. Sowohl der Fahrer als auch zwei weitere Augenzeugen sind inzwischen verstorben. Wie und warum Lanier von San Francisco nach Houston gelangte, ist bis heute unklar.