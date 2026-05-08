25 Jahre lang hatte die Familie von Brian Canfield nach ihm gesucht. Der damals 37-Jährige wurde 2001 nach einem Angelausflug als vermisst gemeldet. Fünf Jahre später wurde ein Schädel am Ufer des Connecticut River (Connecticut) gefunden . Zwei Jahrzehnte lang konnte nicht zugeordnet werden, wem er gehört. Jetzt wurde bestätigt, dass es die Überreste von Canfield sind.

Wie NBC Connecticut berichtet, war Brian Canfield mit seinem Freund, dem 44-jährigen Terry Brinegar, am 9. April 2001 in Hardland, Vermont, angeln gegangen. Wie die Polizei berichtete, ging ihr Boot bei Summer Falls unter und die beiden Männer tauchten nicht mehr auf. Es wurde davon ausgegangen, dass beide ertrunken sind.

DNA-Probe von Bruder benutzt

19 Jahre lang lag der Schädel im Büro, bis eine forensische Analyse im August 2025 ergeben hat, dass es sich bei dem Schädel um den von Canfield handeln könnte. Um die Vermutung zu bestätigen, nahmen die Behörden Kontakt zu Canfields Bruder auf, der in Delaware wohnhaft ist.

Sie entnahmen von dem Verwandten DNA-Proben und mithilfe des Unternehmens DNA Solves konnte mittels der DNA bestätigt werden, dass es sich um die Überreste des Vermissten handelt.

Am 2. Mai 2026 wurde die Polizei offiziell von der Identifizierung des Mannes informiert. Somit konnte der Cold Case nach 25 Jahren endlich gelöst werden.