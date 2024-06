Aus Rache: Frau soll in Spanien Wein im Wert von 2,5 Millionen verschüttet haben

Eine Frau soll in Spanien aus Rache in einer Kellerei absichtlich rund 60.000 Liter hochkarätigen Wein im geschätzten Wert von mehr als 2,5 Millionen Euro verschüttet haben. Die ehemalige Mitarbeiterin der Kellerei sei in Villaescusa de Roa circa 40 Kilometer nördlich von Madrid als Verdächtige festgenommen worden, berichteten der TV-Sender RTVE, die Zeitung "La Vanguardia" und weitere Medien am Freitag unter Berufung auf die Behörden.