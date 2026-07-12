Eine Mutter hat mit einem Kinderwagen westlich von Heilbronn im deutschen Bundesland Baden-Württemberg einen Bahnübergang überquert und ist dabei von einem Zug erfasst worden.

Die 26 Jahre alte Frau ist durch den Zusammenstoß am Samstag in Leingarten so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Das zweijährige Kind blieb demnach unverletzt.