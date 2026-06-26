Frau (39) belästigte Mann (20) in Dampfbad: Verurteilt

Zu einem Zwischenfall mit rechtlichen Folgen kam es in einem Hotel im beliebten Ferienort Magaluf auf Mallorca. Eine 39-jährige Urlauberin aus Irland wurde vom Gericht in Palma zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Grund: Sie griff im Dampfbad einem 20-jährigen Schweden an sein Genital. Das berichtet focus.de.

Eskalation im Dampfbad

Der Vorfall ereignete sich bereits im Juni 2025. Laut der Mallorca Zeitung (via focus.de) lernten sich die beiden Hotelgäste in der Sauna kennen. Sie verstanden sich gut, plauderten miteinander. Danach gingen sie gemeinsam ins Dampfbad. Dort aber griff die Frau dem Mann zwischen die Beine, dieser aber wehrte ab und machte deutlich, er habe kein sexuelles Interesse an seiner Gesprächspartnerin. Der Schwede reagierte prompt, indem er den Raum verließ und sich anschließend an die örtliche Polizei wandte, so die Mallorca Zeitung.