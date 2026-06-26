Mysteriös: Toter Radfahrer saß gesamte Nacht lang auf einer Bank

Ein Fahrradfahrer ist in Oberwolfach (Ortenaukreis) tot auf einer Bank sitzend gefunden worden.

Der 68-Jährige war wohl am Mittwochabend vom Fahrrad gestürzt - ersten Erkenntnissen zufolge aus einer medizinischen Ursache heraus. Die leichten Sturzverletzungen hätten aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zum Tod geführt, wie ein Polizeisprecher sagte. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.