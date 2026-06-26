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Deutschland

Mysteriös: Toter Radfahrer saß gesamte Nacht lang auf einer Bank

Deutschland: Ein 68-jähriger Mann ist wohl vom Fahrrad gestürzt. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht.
26.06.2026, 10:35

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Ein Polizeiauto steht vor einem Zaun mit einem Schild und Wappen, im Hintergrund sind Bäume zu sehen.

Ein Fahrradfahrer ist in Oberwolfach (Ortenaukreis) tot auf einer Bank sitzend gefunden worden.

Der 68-Jährige war wohl am Mittwochabend vom Fahrrad gestürzt - ersten Erkenntnissen zufolge aus einer medizinischen Ursache heraus. Die leichten Sturzverletzungen hätten aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zum Tod geführt, wie ein Polizeisprecher sagte. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. 

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Der leblose Mann in Fahrradkleidung hatte den Ermittlungen zufolge eine Nacht lang auf der Bank gesessen, bevor er entdeckt wurde. Neben ihm lag ein beschädigtes Fahrrad. Hinweise einer Zeugin, die am Vorabend der Entdeckung des Toten Geräusche gehört hatte, ließen darauf schließen, dass der Mann an dem Abend gestürzt war.

Deutschland
Agenturen, msim  | 

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