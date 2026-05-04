Auf der Suche nach ihrem Hund ist eine Frau im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt durch eine Selbstschussanlage auf einem fremden Grundstück schwer verletzt worden. Die 54-Jährige kam in ein Krankenhaus und befand sich am Montag außer Lebensgefahr, wie das Polizeirevier Jerichower Land in Burg mitteilte. Die Frau war am Samstag in Dannigkow, einem Ortsteil der Gemeinde Gommern, auf der Suche nach ihrem ausgerissenen Hund.

Als dieser auf ein fremdes Grundstück rannte, folgte sie ihm. Plötzlich löste sich nach Polizeiangaben ein Schuss mit Schrotmunition und traf die 54-Jährige. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau versehentlich eine Selbstschussanlage auslöste. Ob der 43-jährige Grundstückseigentümer diese Anlage errichtet hat und welche Gründe dies hatte, ist Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.