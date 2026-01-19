In Bayern haben sich dramatische Szenen abgespielt, als ein Rottweiler auf einen Kinderwagen losgegangen ist. Der Halter des Rottweilers flüchtete kurz darauf von dem Tatort.

Schwangere Mutter rettet Baby Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag im Allgäu. Nach Angaben der Polizei besuchte eine schwangere Frau mit ihrem elf Monate altem Baby den Spielplatz. Plötzlich ging der Rottweiler auf den Kinderwagen los, die Schwangere konnte ihr Kind noch herausheben und in Sicherheit bringen. Als sie vor dem Hund flüchtete, fiel sie mit ihrem Kind zu Boden. Laut den Beamten sind Mutter und Kind unverletzt geblieben.