Deutschland

Hund greift Baby in Kinderwagen an: Schwangere Mutter greift ein

Rottweiler steht im Freien
Auf einem bayerischen Spielplatz attackierte ein Hund ein Baby in seinem Kinderwagen. Die Mutter konnte das Kind rechtzeitig retten.
19.01.26, 12:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In Bayern haben sich dramatische Szenen abgespielt, als ein Rottweiler auf einen Kinderwagen losgegangen ist. Der Halter des Rottweilers flüchtete kurz darauf von dem Tatort. 

Rottweiler beißt Bub (9) in Kopf und Nacken - tot

Schwangere Mutter rettet Baby

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag im Allgäu. Nach Angaben der Polizei besuchte eine schwangere Frau mit ihrem elf Monate altem Baby den Spielplatz. Plötzlich ging der Rottweiler auf den Kinderwagen los, die Schwangere konnte ihr Kind noch herausheben und in Sicherheit bringen. Als sie vor dem Hund flüchtete, fiel sie mit ihrem Kind zu Boden. Laut den Beamten sind Mutter und Kind unverletzt geblieben. 

Frau von Rottweiler schwer verletzt: Hund von Polizei erschossen

Hundehalter flüchtet von Spielplatz

Der 37-jährige Besitzer des Hundes flüchtete von dem Tatort und konnte anschließend von der Polizei ausfindig gemacht werden. Der Rottweiler trug laut den Ermittlungen keinen Maulkorb und wurde auch nicht einem Wesenstest unterzogen. Darunter versteht man eine behördlich anerkannte Verhaltensprüfung, die das Gefahrenpotenzial eines Hundes einschätzt. Dieser wird vor allem bei auffälligen Tieren und Listenhunden (unter anderem Rottweiler) durchgeführt. Laut der Polizei hatte der Mann Probleme damit, den 13 Monate alten Hund zu kontrollieren. 

Mehr zum Thema

Deutschland
kurier.at, seta  | 

Kommentare