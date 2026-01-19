Hund greift Baby in Kinderwagen an: Schwangere Mutter greift ein
In Bayern haben sich dramatische Szenen abgespielt, als ein Rottweiler auf einen Kinderwagen losgegangen ist. Der Halter des Rottweilers flüchtete kurz darauf von dem Tatort.
Schwangere Mutter rettet Baby
Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag im Allgäu. Nach Angaben der Polizei besuchte eine schwangere Frau mit ihrem elf Monate altem Baby den Spielplatz. Plötzlich ging der Rottweiler auf den Kinderwagen los, die Schwangere konnte ihr Kind noch herausheben und in Sicherheit bringen. Als sie vor dem Hund flüchtete, fiel sie mit ihrem Kind zu Boden. Laut den Beamten sind Mutter und Kind unverletzt geblieben.
Hundehalter flüchtet von Spielplatz
Der 37-jährige Besitzer des Hundes flüchtete von dem Tatort und konnte anschließend von der Polizei ausfindig gemacht werden. Der Rottweiler trug laut den Ermittlungen keinen Maulkorb und wurde auch nicht einem Wesenstest unterzogen. Darunter versteht man eine behördlich anerkannte Verhaltensprüfung, die das Gefahrenpotenzial eines Hundes einschätzt. Dieser wird vor allem bei auffälligen Tieren und Listenhunden (unter anderem Rottweiler) durchgeführt. Laut der Polizei hatte der Mann Probleme damit, den 13 Monate alten Hund zu kontrollieren.
