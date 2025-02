Frau von Rottweiler schwer verletzt: Hund von Polizei erschossen

Freitagabend sind kurz nach 20 Uhr gleich mehrere Notrufe bei der Polizei in der Steiermark eingegangen. Grund war eine in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) am Boden liegende und um Hilfe schreiende Frau , die laut Zeugen von einem Hund attackiert wurde.

Als Polizisten kurz darauf am Vorfallsort in der Friedhofgasse eintrafen, stand immer noch ein Rottweiler über der hilflosen Frau hat gegen die Beine, die Hüfte und den Bauch der Frau gebissen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstagvormittag in einer Aussendung berichtet.

Abweherversuche mit Sirene und Pfefferspray

"Sofort versuchten Polizisten durch Aktivierung des am Streifenfahrzeug befindlichen Folgetonhorns den Hund in die Flucht zu treiben", hieß es. Als das nichts brachte und die Frau weiterhin verzweifelt um Hilfe schrie, versuchten die Beamten den Hund auch durch den Einsatz von Pfefferspray von der Attacke abzubringen.