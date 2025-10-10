Aufmerksamer Hund verhinderte Wohnhausbrand

Ein aufmerksamer Hund hat am Freitagnachmittag in Tauka (Gemeinde Minihof-Liebau , Bezirk Jennersdorf ) einen größeren Wohnhausbrand verhindert. Gegen 15:18 Uhr wurden die Feuerwehren Tauka , Minihof-Liebau und Windisch-Minihof zu einem Gebäudebrand alarmiert.

Während der Hausbesitzer im Freien mit dem Schneiden von Brennholz beschäftigt war, schlug der Hund wegen des entstehenden Brandes im Schlafzimmer Alarm. Der Mann setzte sofort den Notruf ab und begann mit Löschmaßnahmen, bevor die Feuerwehren eintrafen.

Unter der Leitung von Ewald Stacherl rückte ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Tauka ins Gebäude vor, entfernte das restliche Brandgut und machte das Haus mithilfe eines Druckbelüfters rauchfrei. Mit einer Wärmebildkamera wurde anschließend nach weiteren Glutnestern gesucht.