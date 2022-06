Frau beim Kinderwagen-Schieben in New York erschossen

Eine 20 Jahre alte Frau ist in New York erschossen worden, während sie ein etwa dreimonatiges Baby im Kinderwagen schob. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend (Ortszeit) auf der Upper East Side Manhattans, wie die Polizei mitteilte. Der Täter - ein Mann im schwarzen Kapuzenpulli - habe einen einzigen Schuss abgefeuert und sei daraufhin geflohen. Die Frau sei wenig später in einem Krankenhaus für tot erklärt worden, das Baby blieb unverletzt.

Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es weiter. Die Hintergründe der Tat waren zunächst aber unbekannt.

"Wir haben heute Abend eine 20-jährige Frau auf der Upper East Side verloren", schrieb Bürgermeister Eric Adams auf Twitter. "Mehr Waffen in unserer Stadt bedeuten mehr verlorene Leben." Einige US-Medien berichteten, bei der toten Frau handle es sich um die Mutter des Kindes. Die Polizei äußerte sich zunächst aber nicht zur Identität des Opfers. Den Berichten zufolge schoss der Täter der Frau von hinten in den Kopf.