Französische "Gelbwesten" dürfen nicht vor Notre-Dame demonstrieren

Nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame dürfen die französischen " Gelbwesten" am Samstag nicht an der Kirche demonstrieren. Die Pariser Polizei verhängte am Donnerstag ein Demonstrationsverbot für die Seine-Insel Île de la Cité, auf der Notre-Dame steht, und für das angrenzende linke Seine-Ufer.

Aus "Sicherheitsgründen" und zum Schutz der beschädigten Kirche dürften innerhalb der Sicherheitsabsperrungen keine Demonstrationen stattfinden, erklärte die Polizei.

Notre-Dame war in der Nacht zu Dienstag durch einen Großbrand schwer beschädigt worden. Wie in den Vorwochen sind am Samstag auch Demonstrationen auf dem Boulevard Champs-Elysées und am Elysée-Palast, dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron, verboten.