Tod der 11-jährigen Lyhanna: Frankreich debattiert um mögliches Behördenversagen

Tief bedrückt war die Stimmung an diesem Freitagmorgen in der Mittelschule in Fleurance im südwestfranzösischen Gers. Der Unterricht fiel aus, stattdessen kamen Lehrer, Eltern und Kinder zusammen, um der elfjährigen Lyhanna zu gedenken, die dort Schülerin war. Am Vorabend war ihre Leiche in einem Silo gefunden worden. Seit dem Verschwinden des Mädchens am Freitagnachmittag vor einer Woche hatten ein Großaufgebot der Polizei mit umfassenden technischen Mitteln, aber auch Bürger die ganze Region abgegrast. Fahndungsfotos zeigten ein fröhlich lächelndes Mädchen. „Die Trauer und die Wut der Eltern lassen sich nicht in Worte fassen“, sagte deren Anwalt, François Roujou de Boubée, nach der schrecklichen Entdeckung.

Empörung über ein mögliches Behördenversagen Im ganzen Land herrscht nicht nur große Bestürzung, sondern auch Empörung über ein mögliches Behördenversagen. Denn gegen den Tatverdächtigen Jérôme Barella lagen mehrere Hinweise wegen sexueller Belästigung und Anzeigen wegen Vergewaltigung Minderjähriger vor, ohne dass er je juristisch belangt oder gestoppt wurde. Der 41-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, verweigert jede Zusammenarbeit mit den Ermittlern und leugnet seine Schuld. Doch die Tatsachen belasten ihn schwer. Nicht nur hat er früher in dem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet, in dem das tote Kind gefunden wurde. Auch zeigten Bilder der Videoüberwachung, dass Lyhanna nach der Schule in sein Auto stieg – was Barella zunächst ebenfalls leugnete, bevor er behauptete, sie zum städtischen Schwimmbad gefahren zu haben, wo sie jedoch nie ankam. Beide kannten einander, denn die Jugendliche war mit der älteren seiner beiden Töchter befreundet. Weil Lyhanna ihren Eltern einige Monate zuvor erzählt hatte, dass Barella sie bei einer Pyjama-Party kitzelte, hatten diese jeglichen Kontakt verboten. Es gab noch weitere, ähnlich gelagerte Vorwürfe gegen den verheirateten Familienvater. So beschuldigte ihn die Mutter einer anderen Freundin seiner Tochter, diese zwischen September 2024 und Mai 2025 mehrmals in seinem Haus vergewaltigt zu haben. Zwar leitete die zuständige Staatsanwaltschaft in Auch nach der Klage im August 2025 eine Untersuchung ein, doch war Barella nie vorgeladen und verhört worden. Auf die mehrmaligen Nachfragen der Mutter bei der Polizei zum Stand der Ermittlungen wurde sie schroff abgewiesen, berichtete sie Medien.