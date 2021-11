Frankreich gedachte der Terrornacht vor sechs Jahren

In Frankreich ist am Samstag mit Schweigeminuten und Kranzniederlegungen der blutigen Anschläge vor sechs Jahren in Paris gedacht worden. Premierminister Jean Castex und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo legten zunächst am Stade de France im Vorort Saint-Denis einen Kranz nieder, wo die von islamistischen Extremisten verübte Anschlagsserie am 13. November 2015 begonnen hatte. Insgesamt wurden 130 Menschen getötet, mehr als 350 weitere verletzt.