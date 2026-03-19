„Alle Hände in die Luft in dieser Bäckerei!“ Dorian Gamon trägt eine schillernde Sonnenbrille und ein Matrosenhemd und tut etwas, das in einer Backstube eher ungewöhnlich ist: er steht vor einem kleinen Mixpult, legt Musik auf, tanzt ausgelassen und animiert die Gäste dazu, es ihm gleichzutun. Und das funktioniert: Rund ein Dutzend Menschen bewegen sich fröhlich im Takt, während Luftballons zwischen ihnen herumfliegen. Einen besonderen Anlass für die Party gibt es nicht – außer jenen, dass die Besitzer des Bäckerladens im Dorf Censeau im französischen Jura „DJ Baguette“ eingeladen haben, um für Stimmung zu sorgen. „Wir wussten nicht, was uns genau erwartet“, sagt Bäckermeister Lionel Aymonier lachend. „Es ist erst der Anfang und wir haben bald nichts mehr zu essen und zu trinken, so viele Leute sind gekommen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat DJ Baguette: „Viele DJs verlassen die traditionellen Bars und Clubs, um in ungewöhnlichen Orten aufzulegen."

Besucht Bäckereien im ganzen Land Seit Mai vergangenen Jahres kommt Dorian Gamon alias „DJ Baguette“ aus Valence in Südostfrankreich regelmäßig in Bäckereien im ganzen Land. Demnächst wird er seinen 60. Auftritt haben und sein Terminkalender für die nächsten Wochen ist schon voll. Er wolle auf seine Art die für das Dorfleben so wichtigen Läden unterstützen, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung. „Viele DJs verlassen die traditionellen Bars und Clubs, um in ungewöhnlichen Orten aufzulegen.“ Also habe er sich gedacht: Warum nicht in kleine Dörfer fahren, wo der Zugang zu kulturellem Angebot geringer sei? „Auch viele ältere Leute tanzen gerne, ihnen fehlt nur meistens die Gelegenheit dazu.“ Inspirieren ließ er sich ursprünglich vom französischen Star-DJ und Plattenproduzent Bob Sinclair, der in einer Pariser Bäckerei auftrat. Nachdem der 29-Jährige im April 2025 einen Aufruf in den sozialen Netzwerken gestartet hatte, war die Resonanz sofort enorm. Manche Videos, erzählt er stolz, seien Millionen Male geklickt worden. In der Folge luden ihn immer mehr Ladenbesitzer in ganz Frankreich ein. Ein Honorar verlangt der DJ nicht, er lässt sich lediglich die Fahrtkosten erstatten. Sein Vater, der schon in Rente ist, begleitet ihn. So hat sich ein Rhythmus eingependelt. „Zu Wochenbeginn lege ich in Bäckereien auf, am Wochenende dann in Clubs, Restaurants oder bei Partys, denn davon lebe ich“, erzählt Gamon. „Seit ich 15 bin, arbeite ich als DJ.“ In den sozialen Medien hat er inzwischen eine große Fangemeinde, viele Fernsehsender berichteten über ihn. „Unglaublich“ sei das Interesse an seinem Angebot, freut sich der junge Mann. „Manchmal klingelt mein Telefon alle zehn Minuten.“