Top 5 französische Bäckereien in Wien: Ein Hauch Paris in der Stadt

5 / Motto Brot Szene-Gastronom Bernd Schlacher hat sich in Zusammenarbeit mit der ehemaligen ORF-Moderatorin Barbara van Melle mit dieser außergewöhnlichen Bäckerei verwirklicht. Großartige Backwaren, Verwendung alter Getreidesorten. Eine Brot-Boutique wie ein Dersignerladen.

Wien 6, Mariahilfer Str. 71 A mottobrot.at

4 / L'Amour du Pain

Baguettes wie in Frankreich, luftige Croissants, Brioches oder Pains au Chocolat. Fatjon Kolici sorgt hier für ganz ausgezeichnete, französische Backwaren. Und samstags gibt es eine jeweils neu kreierte Pâtisserie du jour. Auch empfehlenswert: Pains de Campagne sowie gefüllte Focaccia.

Wien 6, Otto-Bauer-G. 21 lamourdupain.at

3 / Parémi Boulangerie-Pâtisserie Rémi Soulier und Patricia Petschenig erlernten das Bäckerhandwerk in Frankreich und versorgen die Wiener mit täglich frisch gebackenen Baguettes, Croissants und Viennoiseries, so wie das in Frankreich Alltag ist. Ein Glücksfall und noch dazu in der Bäckerstraße.

Wien 1, Bäckerstraße 10 paremi.at

2 / Lilla Soul Boulangerie Nachdem Horst Felzl seine gleichnamige Bäckerei-Kette verkauft hatte, eröffnete er am Gersthofer Platzl eine Boulangerie. Täglich frisch aus der Backstube: Croissants – Mandel oder Natur –, Pain au Chocolat mit Valrhona Schokolade, Brioches und Kreationen aus Blätterteig.

Wien 18, Gersthofer Str. 59 lillasoul.com

1 / Paul Boulangerie Ende 2025 eröffnete die französische Bäckerei-Kette ihre erste österreichische Filiale im 3. Bezirk, direkt beim Hundertwasserhaus. Im Angebot: französisches Brot, Croissants, Pain au Chocolat, Brioche sowie süße Tartes, Eclairs und kleine Gerichte wie Quiches und Croque-Monsieur.