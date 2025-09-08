Beispielloser Prozess: Arzt soll 12 Patienten getötet haben

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Besançon in Ostfrankreich startet am (heutigen) Montag der Prozess gegen einen Anästhesie-Arzt, der 30 Patienten vergiftet und 12 davon getötet haben soll. Der 53-jährige Angeklagte soll als Anästhesist zwischen 2008 und 2017 an zwei Privatkliniken Patienten von 4 bis 89 Jahren vorsätzlich hoch dosierte Giftstoffe verabreicht und so jeweils einen Herzstillstand ausgelöst haben. In 23 der Fälle soll der Angeklagte versucht haben, die Patienten wiederzubeleben. Die Ermittlungen gegen den Mediziner begannen 2017, als bei zwei Routine-Operationen Patienten schwere Herzstörungen erlitten und nur mit Mühe gerettet werden konnten. In Infusionen, die den Patienten verabreicht wurden, fanden sich Stoffe in einer deutlichen und potenziell tödlichen Überdosierung. Schrittweise weiteten sich die Ermittlungen auf immer mehr ähnliche Fälle der Vergangenheit aus, mit dem Anästhesisten als Verdächtigen. Selbst vier tote Patienten wurden exhumiert und Giftstoffe nachgewiesen.

Als Motiv vermuten die Ermittler, dass der Anästhesist gezielt Patienten von Ärzten in Lebensgefahr brachte oder tötete, mit denen er in einen persönlichen Streit oder in eine Rivalität verwickelt war. Auf diese Weise habe er ihrem Ruf schaden und sie diskreditieren wollen. Der Angeklagte selbst hat sich als Opfer eines Komplotts anderer Mediziner dargestellt, hinter dem ein mit ihm verfeindeter Arzt stecken soll. Er weist den Vorwurf der Vergiftung und alle ihm angelasteten Taten von sich. "Es gibt nichts Vergleichbares" "Es gibt nichts Vergleichbares in der französischen Justizgeschichte. Die Anklagepunkte gegen den Beschuldigten sind außergewöhnlich", sagte Etienne Manteaux, bis vor Kurzem Staatsanwalt in Besançon, wie die örtliche Zeitung L'Est Républicain berichtete. "Um es klar zu sagen: Das hat nichts mit Sterbehilfe zu tun. Frédéric P. wird vorgeworfen, meist gesunde Patienten vergiftet zu haben, um Kollegen zu schaden, mit denen er Streitigkeiten hatte."