Frachtschiff mit 3.800 Autos brennt immer noch

Niederländische Bergungsspezialisten werden einen neuen Versuch unternehmen, den Brand auf dem Autofrachter Fremantle Highway zu bezwingen.

Am Freitag wollen sie einen Bergungsplan erstellen. Sobald die Temperatur es zulasse, könnten die Experten das Schiff inspizieren, sagte die Küstenwache.

Wenn das Schiff stabil genug ist, kann es an einen sicheren Ort geschleppt worden. Der Brand hatte am Donnerstagabend an Stärke verloren.

➤ Mehr lesen: Brennender Frachter: Funkverkehr gibt hinweise auf E-Auto Explosion