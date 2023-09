Französische Jäger dürfen nicht mehr betrunken auf die Jagd gehen

1,1 Millionen Jäger

Die Jagd hat in Frankreich eine große Bedeutung. Der französische Jagdverband spricht von 1,1 Millionen aktiven Jägern. In Deutschland sind es dem Deutschen Jagdverband zufolge 384.000, in Österreich sind es etwa 130.000. Bei Unfällen in Frankreich gab es in der vergangenen Jagdsaison, die von September bis März 2023 ging, nach Behördenangaben 78 Verletzte und 6 Tote, die Zahlen sind rückläufig. Im Vergleich zu vor 20 Jahren ging die Zahl tödlicher Jagdunfällen um 80 Prozent und die der Unfälle mit Verletzten um 62 Prozent zurück.

Dennoch gibt es in Frankreich eine kontroverse Debatte um die Jagd. Diese dreht sich nicht nur um Unfälle, sondern auch die Frage, ob es in der Natur ein Vorrecht für Jäger oder eher für Erholungssuchende geben sollte.

Kein Alkoholverbot in Österreich

In Österreich gibt es bisher kein gesetzlich verankertes Alkoholverbot, allerdings von den Landesjagdverbänden pro Bundesland eigene Unfallverhütungsvorschriften, denen zufolge Alkohol bei der Jagd verboten ist. 2013 gab es in hierzulande wegen einer Reihe an Jagdunfällen, die auf Alkohol zurückzuführen waren, eine breite Debatte über eine Gesetzesänderung, die KURIER-Karikaturisten Michael Pammesberger inspirierte: