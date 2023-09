Flutkatastrophe in Libyen: Rund 9.000 Tote, mehr als 10.000 Vermisste

Nach den katastrophalen Überschwemmungen in Libyen herrscht weiter Ausnahmezustand. Allein in der besonders schwer getroffenen Hafenstadt Darna sind mehr als 30.000 Menschen obdachlos geworden, Tausende in anderen Städten, wie die Internationalen Organisation für Migration (IOM) mitteilte. Rettungskräfte suchten am Mittwoch weiter nach Toten, rund 10.000 Menschen werden vermisst. Nach Angaben der Verwaltung im Osten des Landes kamen mehr als 5.000 Menschen ums Leben, Medien berichten hingegen von rund 9.000 Toten.

Allein in der besonders betroffenen Hafenstadt Darna seien bisher 3.840 Todesopfer registriert worden, sagte der Sprecher des Innenministeriums in dem Gebiet, Tarek al-Charras, am Mittwochabend. Unter ihnen seien auch mindestens 400 Ausländer, vor allem Sudanesen und Ägypter.

Der Sturm "Daniel", der zuvor auch in Griechenland wütete, hatte am Sonntag das nordafrikanische Land erfasst. Nahe der Küstenstadt Darna brachen zwei Dämme, ganze Viertel der Stadt mit ihren rund 100.000 Einwohnern wurden ins Meer gespült. Videos in sozialen Medien zeigten Fahrzeugkolonnen, die Tote abtransportierten, auf anderen Aufnahmen trieben Leichen im Meer. Auch neue Drohnenaufnahmen zeigen die dramatische Lage. Ganze Straßenzüge Darnas sind in meterhohem Schlamm versunken. Helfer suchen unter den Erdmassen nach Überlebenden.

