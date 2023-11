Flut in Äthiopien: Mehr als 20 Tote, 12.000 Menschen mussten evakuiert

Bei durch heftige Regenfälle ausgelösten Überschwemmungen sind in Äthiopien mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Zudem hätten in der betroffenen Region Somali im Osten des Landes mehr als 12.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen, teilte die Regionalregierung am Samstag mit. Häuser, Brücken und Straßen seien zerstört und viele Tiere getötet worden.

Risiko bleibt hoch

Die sintflutartigen Regenfälle sollen nach Angaben der Regionalregierung auch in den kommenden Tagen anhalten. "Das Risiko von Überschwemmungen bleibt hoch."

