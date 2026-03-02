Bei einem Flugzeugunglück in Bolivien sind am Freitag mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. 37 weitere seien verletzt worden, als eine Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe bei der Landung auf dem Flughafen von El Alto von der Piste abkam, sagte Gesundheitsministerin Marcela Flores. Präsident Rodrigo Paz ordnete am Sonntag eine dreitägige Staatstrauer an.

Flugzeug transportierte Große Menge Bargeld Wie das bolivianische Verteidigungsministerium mitteilte, transportierte das abgestürzte Flugzeug Bargeld. Allerdings wiesen die Scheine keine offizielle Nummerierung oder Seriennummer auf und waren daher wertlos. "Das Sammeln, der Besitz oder die Verwendung dieses Geldes stellt eine Straftat dar", hieß es in der Mitteilung.

5.000 Menschen plünderten nach Unglück Bargeld Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich dem Unglücksort nicht zu nähern. Dennoch kamen etwa 5.000 Menschen zu der Unglücksstelle und nahmen nach Angaben der Zentralbank etwa fünf Millionen Geldscheine an sich. Einsatzkräfte setzten lokalen Medienberichten zufolge Tränengas ein, um die Menge zu zerstreuen. 47 Verdächtige wurden wegen Diebstahls festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte.

Restlichen Banknoten werden verbrannt Der Nationale Journalistenverband berichtete, Personen hätten Nachrichtenteams während der Berichterstattung über den Unfall mit ungewöhnlicher Gewalt angegriffen, um das transportierte Geld zu stehlen. Auch Krankenwagen wurden attackiert. "Was geschehen ist, ist empörend. Wir dürfen so etwas nicht zulassen", sagte Gesundheitsministerin Flores. Um weitere Plünderungen und Krawalle zu vermeiden, wurden die restlichen Banknoten vor Ort verbrannt, wie die Zeitung "La Razón" meldete.