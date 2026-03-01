Kleinflugzeug stürzte in Kärnten ab, Pilot starb

In der Kärntner Gemeinde Lendorf im Bezirk Spittal an der Drau ist am Sonntag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Pilot, der allein unterwegs war, wurde bei dem Unfall getötet. Das bestätigte eine Sprecherin der Kärntner Polizei der APA. Der Absturz ereignete sich gegen 11.30 Uhr, die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.

Absturz 500 Meter neben bewohtem Gebiet

"Das Flugzeug ist von Westen gekommen", berichtete Michael Mayer, Kommandant der Feuerwehr Lendorf, der APA. Die Absturzstelle befinde sich auf einer Wiese im Bereich Litzlhof, rund 500 Meter von bewohntem Gebiet entfernt. Die Unglücksstelle sei großräumig abgesperrt worden.

Im Flugzeug befinde sich noch die Sprengkapsel, die von einem Einsatzteam entschärft werden müsse, sagte Mayer. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unglück aufgenommen.