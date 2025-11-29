Kärnten: Segelflugzeug auf A2 notgelandet

Ein Segelflugzeug hat Samstagnachmittag auf der Südautobahn (A2) in Kärnten kurz vor der italienischen Grenze eine Notlandung auf dem Pannenstreifen hingelegt. Laut Landespolizeidirektion Kärnten gab es ersten Informationen zufolge keine Verletzten. Details zum Piloten oder der Pilotin und der Herkunft der Maschine gab es vorerst noch nicht.

Die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Klagenfurt kam.

Laut Polizei landete die Maschine im Gemeindegebiet von Stossau, das zu Hohenthurn (Bezirk Villach Land) gehört. Nähere Informationen waren bisher nicht bekannt.