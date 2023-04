Flugzeug verlor Teil seines Fahrwerks - im Landeanflug

Mit dem Schrecken davongekommen sind die Passagiere eines Fluges von Mexiko nach Guatemala: Im Landeanflug auf einen Flughafen in Guatemala hat ein Flugzeug einen Teil des Fahrwerks verloren. Die aus Mexiko kommende Maschine der Gesellschaft TAG mit 14 Passagieren an Bord sei neben der Piste des Flughafens von Flores im Norden des Landes gelandet, sagte ein Armeesprecher am Sonntag.