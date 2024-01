Flugzeug musste zu Tokioter Flughafen zurück: Mann biss Stewardess

In Japan ist ein Flugzeug auf dem Weg in die USA umgekehrt, weil eine Stewardess von einem offenbar betrunkenen Passagier gebissen wurde. Der Passagier, Medienberichten zufolge ein 55 Jahre alter Mann aus den USA, habe in "stark betrunkenem" Zustand der Stewardess in den Arm gebissen und sie dabei leicht verletzt, sagte ein Sprecher der japanischen Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

➤Mehr lesen: Ausgebrochenes Pferd zwang Flugzeug nach Start zur Umkehr

Keine Erinnerung

Die Piloten machten daher über dem Pazifik kehrt und steuerten die Maschine mit 159 Passagieren zurück auf den Tokioter Flughafen Haneda. Dort wurde der aggressive Passagier dem ANA-Sprecher zufolge der Polizei übergeben. Nach Informationen des japanischen Senders TBS sagte der Beschuldigte den Ermittlern, er erinnere sich "überhaupt nicht" an den Vorfall.