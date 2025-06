Ein Flugzeug von Air India mit 242 Passagieren an Bord ist Minuten nach dem Start in der westindischen Stadt Ahmedabad am Donnerstag abgestürzt, teilten die Fluggesellschaft und die Polizei mit.

Das Flugzeug war auf dem Weg zum Flughafen Gatwick in der britischen Hauptstadt London, so Air India. Polizeiangaben zufolge stürzte die Maschine in einem zivilen Gebiet in der Nähe des Flughafens ab. Reuters zufolge krachte die Maschine in ein Gebäude.

Offenbar Boeing Dreamliner betroffen

Die Flugüberwachungsseite Flightradar24 meldete, dass es sich um eine Boeing 787-8 Dreamliner handelte, eines der modernsten Passagierflugzeuge im Einsatz. Boeing reagierte vorerst nicht auf eine Anfrage. Ein TV-Sender zeigte, wie die Maschine über einem Wohngebiet abhob und dann vor einer riesigen Feuersäule verschwand, die in den Himmel über den Häusern aufstieg. Auf weiteren Bildern waren brennende Trümmer zu sehen. Sie zeigten auch Bilder von Personen, die auf Tragen und in Krankenwagen abtransportiert wurden.