Die genaue Zahl der Todesopfer bleibt unklar, aber die örtliche Polizei geht von mindestens 240 Opfern aus. Der indische Innenminister Amit Shah sagte, dass man auf DNA-Abgleiche warten müsse, um die Opfer sicher identifizieren zu können. Am Donnerstag seien so bereits mehr als 1.000 DNA-Tests gemacht worden. Neben Passagieren kamen auch Menschen am Boden, rund um die Absturzstelle, ums Leben.

Indien. Ministerpräsident Narenda Modi inspizierte am Freitagmorgen die Absturzstelle des Flugzeugunglücks . Besonders tragisch: Beim Absturz krachte die elf Jahre alte Boeing 787-8 in ein Wohngebiet. Der Regierungschef lief an verbrannten Wrackteilen, Trümmern und Häusern vorbei. Danach besuchte er ein örtliches Krankenhaus, um mit Verletzten zu sprechen.

Passagier 11A

Fast alle 242 Passagiere kamen ums Leben, nur ein Mann überlebte den Flug: Der Brite Vishwash Kumar Ramesh. Angehörige sprachen gegenüber der Presse von einem Wunder. Er saß in der Nähe eines Notausgangs, auf Platz 11A. Sein Sitz befand sich in der ersten Reihe der Economy-, direkt hinter der Business-Class. Es handelte sich um einen Fensterplatz auf der linken (Backbord-)Seite des Flugzeugs, und ist damit im Vergleich zu anderen Economy-Sitzen weiter vorne. Wie genau er den verheerenden Absturz überlebt hat, ist unklar. War es unfassbares Glück oder tatsächlich sein Sitzplatz, der ihn rettete?

Luftfahrtexperte Heinrich Großbonghardt betonte am Freitag: „Sitz 11A zu buchen ist keine Lebensversicherung". Er sagte, dass der Überlebende unfassbares Glück gehabt habe, denn er habe keine Erklärung, warum Ramesh noch lebe.

Zwischen Leichenbergen und Trümmerteilen

„30 Sekunden nach dem Start gab es einen lauten Knall, dann stürzte das Flugzeug ab. Alles ging so schnell", sagte Ramesh am Donnerstag im Interview mit der Zeitung "The Hindustian Times". Bei dem Absturz verlor er das Bewusstsein. „Als ich aufwachte, waren überall Leichen um mich herum", so der Überlebende. Er sei dann aufgestanden und habe sich einen Weg durch die Trümmerteile gebahnt. „Jemand packte mich, legte mich in einen Krankenwagen und brachte mich ins Krankenhaus". Ein Video zeigt, wie Ramesh am Absturzort unter Schock zu einem Rettungswagen läuft.

"The Hindustian Times" berichtete, dass der Brite Prellungen an Brust, Augen und Füßen habe. Ramesh war mit einem Bruder für einige Tage in Indien gewesen, um dort Familie zu besuchen. Der Bruder sei in einem anderen Teil des Flugzeugs gesessen und wurde noch nicht identifiziert.