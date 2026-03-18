Streik am Berliner Flughafen: Zehntausende Passagiere betroffen

Aufgrund eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi starten und landen seit Mittwoch früh keine Passagierflugzeuge am Berliner Flughafen. Sämtliche Abflüge und Landungen fallen den ganzen Tag über aus, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) zuvor mitgeteilt hatte. Betroffen sind demnach rund 445 Flugbewegungen mit etwa 57.000 Passagieren. Fluggäste sind aufgerufen, sich bei ihren Fluggesellschaften über Reisealternativen und Umbuchungen zu informieren.

Streik am Berliner Flughafen: 57.000 Passagiere betroffen

Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der FBB. Die Arbeitgeberseite hatte in der zweiten Gesprächsrunde vergangene Woche ein erstes Angebot unterbreitet, das aus Sicht der Gewerkschaft aber nicht weit genug geht.