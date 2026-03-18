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Streik am Berliner Flughafen: Zehntausende Passagiere betroffen

Wegen eines Warnstreiks am Berliner Flughafen BER fallen am Mittwoch sämtliche Abflüge und Landungen aus. Zehntausende Passagiere sind davon betroffen.
18.03.2026, 07:30

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Nach dem Cyberangriff an europäischen Airports - Berlin

Aufgrund eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi starten und landen seit Mittwoch früh keine Passagierflugzeuge am Berliner Flughafen. Sämtliche Abflüge und Landungen fallen den ganzen Tag über aus, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) zuvor mitgeteilt hatte. Betroffen sind demnach rund 445 Flugbewegungen mit etwa 57.000 Passagieren. Fluggäste sind aufgerufen, sich bei ihren Fluggesellschaften über Reisealternativen und Umbuchungen zu informieren.

Streik am Berliner Flughafen: 57.000 Passagiere betroffen

Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der FBB. Die Arbeitgeberseite hatte in der zweiten Gesprächsrunde vergangene Woche ein erstes Angebot unterbreitet, das aus Sicht der Gewerkschaft aber nicht weit genug geht.

Objekt gesichtet: Flugbetrieb in Berlin vorübergehend unterbrochen

Verdi fordert für die rund 2.000 FBB-Beschäftigten unter anderem sechs Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 250 Euro zusätzlich pro Monat je Gruppe beziehungsweise Stufe. Außerdem will sie einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder durchsetzen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen.

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Agenturen, pres  | 

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