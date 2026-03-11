Objekt gesichtet: Flugbetrieb in Berlin vorübergehend unterbrochen

Am Berliner Hauptstadtflughafen BER ist der Flugbetrieb am Abend zwischenzeitlich für etwa eine halbe Stunde unterbrochen worden. "Der Betrieb läuft inzwischen aber wieder", sagte ein Flughafensprecher auf dpa-Anfrage. "Wir haben kurzzeitig den Flugbetrieb einstellen müssen." Grund sei der Hinweis auf die Sichtung eines unbekannten Flugobjekts gewesen. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über den Vorfall berichtet.

Wie die deutsche Bundespolizei auf Anfrage mitteilte, habe sich der Hinweis allerdings nicht bestätigt. Die Polizeikräfte hätten bei einer "Nahbereichssuche" weder eine Drohne noch ein anderes infrage kommendes Flugobjekt feststellen können. "Der Verdacht hat sich nicht erhärtet."