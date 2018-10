Florida: Verwüstungen, als wären "Bomben hochgegangen"

Hart traf es wieder einmal Florida: Hurrikan „Michael“ kam mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 km/h und richtete Milliardenschäden an. „Es sieht so aus, als wäre in jedem einzelnen Block eine Bombe hochgegangen“, sagte der Abgeordnete Neal Dunn aus der Stadt Panama City dem Sender CNN. Die Stadt wurde am schlimmsten erwischt. „Michael“ drückte das Meer über die flache Küste. Stromleitungen waren gerissen oder verheddert. Gouverneur Rick Scott schrieb auf Twitter. „Wir tun alles, was wir können, um zu helfen.