Florida: Frau stirbt bei Explosion von Dixi-Klo

Am Samstag ging bei der Polizei in Jacksonville, Florida, ein Notruf ein. Anrainer berichteten von einem lauten Knall. Wie sich kurz darauf herausstellte, explodierte ein Dixi-Klo, in der sich gerade eine Frau befand. Die Einsatzkräfte konnten sie nur noch tot bergen. Das berichtete mehrere Medien am Montag.

Ihre Identität ist bislang ungeklärt, auch weil die Leiche bei der Detonation schwer entstellt wurde. Auch eine Vermisstenanzeige liegt derzeit noch nicht vor, die mit dem Vorfall in Verbindung gebracht werden kann. Die Ursache der Explosion ist ebenfalls unklar.