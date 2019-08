Florida: Blitz lässt Toilette explodieren

Ein Blitz hat im US-Bundesstaat Florida das WC eines Wohnhauses in die Luft gejagt. Niemand sei verletzt worden, sagte die Hausbesitzerin Marylou Ward dem TV-Sender Wink. Nach Angaben der zuständigen Installateurfirma war der Blitz am Sonntag eine Klärgrube neben dem Haus im Bezirk Charlotte eingeschlagen. Dabei entzündete sich Methangas in der Klärgrube und den Rohren, was zur Explosion führte.