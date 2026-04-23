5.000 Euro Schaden wegen Junggesellinnen-Challenge: Frau kletterte auf Neptunbrunnen

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Eine 28-jährige Touristin hat in Florenz den bekannten Neptunbrunnen auf der Piazza della Signoria im Zentrum von Florenz bestiegen und dabei Schäden in der Höhe von rund 5.000 Euro verursacht. Die Frau sei von der Stadtpolizei identifiziert und wegen Beschädigung eines kunsthistorischen Bauwerks angezeigt worden, teilte die Gemeinde mit. Der Vorfall ereignete sich am Samstag.

Teil einer Mutprobe Die Frau habe im Rahmen einer vorehelichen Mutprobe versucht, intime Körperteile der Neptunstatue zu berühren. Dazu überstieg sie sowohl die Umzäunung als auch den Rand des Beckens und kletterte auf die Skulptur. Um nicht ins Wasser zu fallen, sei sie auf die Beine eines Pferdes gestiegen, das Teil der Brunnenanlage ist, teilten die Behörden mit. Einsatzkräfte, die sich in der Nähe befanden, griffen rasch ein, holten die Frau aus dem Brunnen und klärten ihre Daten. Woher die Frau stammt, wurde nicht berichtet.