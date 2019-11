Flammendes Inferno: Gewaltige Explosion in Texas

In einer Chemiefabrik im US-Staat Texas hat sich am Mittwoch eine gewaltige Explosion ereignet. US-Medien berichteten von einem riesigen Feuerball am Himmel über der Anlage. Die Feuerwehr forderte alle Anrainer im Umkreis von einer halben Meile (rund 800 Meter) um die TCP-Fabrik in Port Neches auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Es handle sich um eine Zwangsevakuierung, schrieb die Freiwillige Feuerwehr aus der nahegelegenen Stadt Nederland auf ihrer Facebook-Seite. Berichte über Verletzte lagen zunächst nicht vor, wie der Richter Jeff Branick der Lokalnachrichtenseite KFDM News sagte. In Online-Netzwerken wurden dramatische Fotos und Videos der Explosion verbreitet.