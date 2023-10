Fischerboot mit über 200 Migranten vor Lampedusa gerettet

Ein Fischerboot mit über 200 Migranten an Bord ist vor der Küste von Lampedusa von Patrouillenbooten der Küstenwache am Samstagabend gerettet worden. Die Rettungsaktion gestaltete sich wegen der rauen See problematisch. Die geretteten Migranten wurden auf die Insel gebracht, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Die Menschen sollen nach Sizilien überführt werden.

Fast 140.000 Migrantinnen und Migranten sind seit Anfang dieses Jahres nach Seefahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2022 waren es 75.000 gewesen. 2021 hatten 49.153 Asylsuchende Süditalien erreicht.