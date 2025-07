Während sich aktuell in Österreich die Aussage eines "verkackten Sommers" in den meisten Fällen auf das verregnete Wetter bezieht , nehmen's die Finnen wörtlich: zahlreiche Strände nämlich haben damit zu kämpfen, dass sie von – erneut im wahrsten Sinne – haufenweise Gänsekot verunreinigt werden.

Exkremente stammen von Weißwangengänsen

"Man muss auf jeden Schritt achten“, zitiert die New York Times, die über das Thema berichtet, einen Strandbesucher. "Wohin man in Helsinki auch geht, überall gibt es Gänsekot." Doch verderben lassen möchte er sich deshalb die Sommermonate nicht, denn diese sind in Finnland ohnehin schon kurz genug. "Wir müssen das Beste daraus machen."

Die Exkremente stammen dabei von einer ganz bestimmten Gänseart: nämlich den Weißwangengänsen, gut erkennbar an ihrem weißen Gesicht und schwarzen Rücken. In Finnland, besonders an den Stränden, aber auch in Stadtparks, sind sie allgegenwärtig. "Nachts schlafen sie am Wasserrand. Tagsüber, wenn die Menschen ihre Handtücher ausbreiten, watscheln sie davon und hinterlassen kleine Berge von Exkrementen", beschreibt die New York Times das Problem, das natürlich auch mit einer Geruchsbelästigung einhergeht. Zudem kann der Kot gefährliche Keime wie E. coli und Salmonellen enthalten.

Wie sehr sich die Tiere an Finnlands Stränden wohlfühlen, belegen die Zahlen: Forscher des Finnischen Umweltinstitut zählten im vergangenen Juni rund 5.300 Gänse – nur in der Gegend von Helsinki.