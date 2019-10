Feuerkatastrophe: Mindestens 65 Tote bei Zugunglück in Pakistan

Bei einem Brand in einem Zug in Pakistan sind mindestens 65 Menschen ums Leben gekommen. "Nach Informationen, die uns vom Unglücksort erreichen, wurden mehr als 65 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt", sagte die Gesundheitsministerin der Provinz Punjab, Yasmin Rashid, am Donnerstag. Die Verletzten würden in örtliche Krankenhäuser gebracht.