"Feuerbombe" auf Hawaii: "Sind gerade noch rausgekommen"

"Lahaina ist nicht mehr da." So beschreibt Anatol Eisele die Lage nach den verheerenden Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui.

Vor mittlerweile 30 Jahren kam der gebürtige Deutsche ins Suferparadies Hawaii, nun steht er vor den verkohlten Ruinen seines Restaurants Paia Fishmarket in Lahaina, einer alten Walfängerstadt an der Nordwestküste der Insel Maui. 12.700 Seelen leben hier, jährlich kommen rund zwei Millionen Touristen auf die Insel, deren Name soviel bedeutet wie "gnadenlose Sonne“.