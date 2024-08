Fehlfunktion im Schweizer AKW Beznau: automatisch abgeschaltet

Im Schweizer Atomkraftwerk Beznau (Kanton Aargau) ist es am Montagnachmittag zu einer automatischen Schnellabschaltung gekommen. Wie der Energiekonzern Axpo mitteilte, wurde der erste Reaktorblock wegen einer Fehlfunktion im nicht-nuklearen Teil der Anlage ausgeschaltet. Die Schnellabschaltung sei um etwa 14.10 Uhr erfolgt. Grund sei eine Fehlfunktion bei der Niveauregelung in einem von zwei Dampferzeugern. Der Rektor sei vom Netz getrennt worden und in sicherem Zustand.