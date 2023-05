Warnung aus Irish Pub: FBI befürchtete Queen-Attentat bei US-Besuch

FBI sorgte sich wegen Attentatsversuchen durch IRA

Das FBI war während des Queen-Besuchs in den USA 1983 besorgt über Attentatsversuche durch Anhänger einer irischen Wiedervereinigung. In dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland tobte von Ende der 60er-Jahre bis in die 90er-Jahre ein Bürgerkrieg. Die IRA kämpfte gegen loyalistische Milizen, Polizei und britsches Militär um einen Anschluss Nordirlands an die Republik Irland zu erzwingen. Tausende Menschen starben. Auch die Royals blieben nicht verschont: Der Onkel von Elizabeths Mann Prinz Philip, Louis Mountbatten, wurde 1979 bei einem Bombenattentat getötet.