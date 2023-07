Fasten-Sekte wollte "Jesus begegnen": Mehr als 400 Leichen im Wald exhumiert

Kinder getötet

Ermittler suchten nach weiteren GrÀbern in dem Wald. In ihm waren die ersten Opfer des Kults der Sekte von Paul Nthenge Mackenzie - einige tot, andere lebendig, aber geschwÀcht und ausgemergelt - am 13. April entdeckt worden.

Nach Angaben der Regierung verhungerten die meisten Opfer. Einige von ihnen, darunter auch Kinder, wurden stranguliert oder erschlagen.