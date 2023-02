Farbenfrohe Bilder vom Shivaratri-Fest in Nepal

Hunderttausende hinduistische Pilgerinnen und Pilger haben in Nepal das alljÀhrliche Shivaratri-Fest begangen. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht der Tempel Pashupatinath am heiligen Fluss Bagmati nördlich der Hauptstadt Kathmandu. Die StÀtte zÀhlt zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Menschen feierten dort Gott Shiva, der den Ort nach dem Tod seiner Frau Parbati besucht haben soll.

Eine Rolle spielt dabei auch immer der Konsum von Marihuana - was in Nepal eigentlich verboten ist. Einige Menschen rauchten oder konsumierten die Drogen in GetrĂ€nken oder SĂŒĂŸigkeiten.

"Shivaratri" (Die Nacht von Gott Shiva) ist ein wichtiges Fest in dem Land im Himalaya. Dabei waren auch viele Sadhus, heilige MÀnner, die oft ihren nackten Oberkörper mit Asche beschmieren. Sie leben von Almosen, finden weder das gesellschaftliche Leben noch materiellen Reichtum erstrebenswert - und hoffen auf Erlösung.